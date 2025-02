Tytuł dla fanów Silent Hill do sprawdzenia za darmo. Jest też zwiastun z datą premiery

Psychologiczny horror został w segmencie gier wideo wręcz zdefiniowany przez serię Silent Hill, którą to po dziś dzień inspiruje się wielu twórców niezależnych (i nie tylko). Oficjalny remake od Bloober Team to co innego, bo przecież gra porzuciła w nim ten oldschoolowy klimat, w tym przede wszystkim kamerę uwieszoną nad postacią.

Post Trauma inspirowana Silent Hill do sprawdzenia za darmo

Jeśli więc mimo upływu lat nadal lubicie zagłębić się w gry, których dusza należy właśnie do wczesnych końcówki lat 90., Post Trauma powinna być czymś w sam raz dla Was. Deweloperzy oparli swój tytuł na Unreal Engine 5, więc wygląda całkiem nieźle, gdyby nie dość sztywne animacje postaci. Do premiery nie zostało wiele czasu. Zgodnie z najnowszym zwiastunem, gra w pełnej wersji zadebiutuje na PC, PS5 i Xbox Series X/S już 31 marca 2025 roku.

Jeśli drobne mankamenty Was nie zniechęciły, warto sprawdzić ten tytuł za darmo. Z okazji Steam Next Fest 2025 możecie ogrywać demo nadchodzącej premiery. Wystarczy tylko zainstalować pliki na PC i tyle – już można sprawdzić ciekawie zapowiadającą się przygodę za darmo.

Post Trauma to „współczesny horror survivalowy inspirowany klasykami gatunku. Budzisz się w nierealnym świecie pełnym psychodelicznych łamigłówek, olbrzymiego napięcia i niewyobrażalnych koszmarów”, jak głosi oficjalny opis gry na Steam.

Źródło: Steam / YouTube