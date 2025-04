Polski hit w rekordowo niskiej cenie na Steam! Oferta ograniczona czasowo

Oferta na Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition jest ograniczona czasowo do 28 kwietnia, pozostało więc mało czasu na podjęcie decyzji. Mowa jest o wersji na Steam (PC). Oprócz samej gry, w ramach Reloaded Edition gracze otrzymują także DLC Bloody Ties (które było dodawana za darmo kilka lat temu, krótko po premierze gry).

Czy warto zagrać w Dying Light 2?

Dying Light 2 to kontynuacja hitu z 2015 roku, która przenosi graczy do ogromnego, otwartego świata po apokalipsie zombie. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym mieście Villedor, a głównym bohaterem jest Aiden Caldwell – wędrowiec z tajemniczą przeszłością, poszukujący swojej siostry. Gra łączy dynamiczną walkę wręcz z efektownym parkourem, pozwalając graczom swobodnie poruszać się po dachach i ruinach miasta.

W Dying Light 2 kluczową rolę odgrywają decyzje podejmowane przez gracza, które wpływają na wygląd świata, sojusze i przebieg fabuły. Produkcja oferuje zarówno tryb dla jednego gracza, jak i kooperację dla maksymalnie czterech osób.

Techland regularnie rozwija grę o nowe aktualizacje, eventy i dodatki, więc to dobry moment, by wskoczyć do gry – zwłaszcza w tak niskiej cenie. Naszą recenzję gry znajdziecie tutaj.

Źródło: Steam