Symulator Policjanta jeszcze realniejszy. Dostaniesz partnera i nocną zmianę

Astragon Entertainment ogłosiło, że już pod koniec sierpnia do Police Simulator trafi aktualizacja z trybem multiplayer oraz nocną zmianą. Pojawią się także nowe wykroczenia, z którymi gracze będą musieli sobie poradzić.

Każdy, kto marzył o wspólnym patrolu policyjnym ze znajomym, będzie mógł spróbować swoich sił w najnowszej aktualizacji Police Simulator: Patrol Officers. Już 26 sierpnia tego roku, do gry zawita tryb multiplayer pozwalający dwójce graczy sprawować razem porządek na terenach miasta Brighton. Co więcej, pojawi się również możliwość odbycia służby po zmroku. Nie będzie to raczej zmiana jedynie kosmetyczna.

Nie zabraknie również nowych wykroczeń, z którymi trzeba będzie sobie poradzić: zamalowywanie murów przez grafficiarzy oraz umyślne palenie rur wydechowych przez kierowców. Jak widać, policjantom przybędzie więcej obowiązków do wykonania. Wcześniej wspomniana nocna zmiana, zostanie wzbogacona o wymagany ekwipunek: latarki oraz flary. Mają one ułatwić pracę po zmroku, ale także pomóc w walce z przestępczością.

Police Simulator: Patrol Officers to symulacyjna gra we wczesnym dostępie, gdzie gracz wciela się w tytułowych policjantów. Głównym zadaniem jest patrolowanie terenów fikcyjnego miasta Brighton. Do podstawowych obowiązków grającego należy m.in. wystawianie mandatów, obsługa wypadków samochodowych oraz i dbanie o ogólny ład publiczny. Wraz z postępem otrzymuje się nowe zgłoszenia, rewiry do patrolowania oraz policyjny ekwipunek. Tytuł jest dostępny na Steam. Warto zainteresować się produkcją, bo zbiera wiele pozytywnych opinii graczy. Zresztą, kto by nie chciał być Panem Policjantem wraz ze znajomym. Dobra zabawa gwarantowana!