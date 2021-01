Pogromcy duchów. Dziedzictwo. Najnowsze zdjęcie prezentuje bohaterów filmu

Najnowsze zdjęcie pochodzące z filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo, przedstawia głównych bohaterów

Widowisko to kontynuacja kultowej serii Ghosbusters. Na nowej fotce, która trafiła do internetu, możemy zobaczyć młodych protagonistów, którzy wyruszają na konfrontację ze zjawami. Film opowiada bowiem o grupie dzieciaków, które napotykają na sprzęt wykorzystywany w walce z duchami. Postanawiają zrobić z niego użytek, by wyplenić z miasta niebezpieczne widma.

Na ekranie pojawią tacy aktorzy jak: Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Carrie Coon, Finn Wolfhard. Mckenna Grace, Paul Rudd czy Bokeem Woodbine. Za kamerą stanie: Jason Reitman, zaś za scenariusz odpowiadać będą Gil Kenan oraz Jason Reitman. Premiera została zapowiedziana na dzień 11 czerwca 2021 roku.

Pierwsza część cyklu Pogromcy Duchów, ukazała się jeszcze w 1984 roku. Opowiadała ona o trzech doktorach parapsychologii (w rolach głównych: Dan Aykroyd, Bill Murray i Harold Ramis) którzy mierzą się ze złem jakie nawiedziło Nowy York. Świetna komedia doprawiana elementami horroru, zdobyła uznanie w oczach widzów i krytyków. Zgarniając takie nagrody jak: Złoty Glob, Saturn czy Oscar.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.