W najnowszym wideo PlayStation pokazuje, że gry to sztuka

Na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube pojawił się ciekawy materiał promujący najnowsze i nadchodzące tytuły na platformy Sony.

Japończycy pokazali świeżą reklamę największych hitów na PlayStation 4 i 5. Filmik nosi tytuł „Wiemy jak się czujesz” i skupia się na różnorodności emocji, jakich gracze doświadczają wraz z bohaterami wirtualnych opowieści. Spot promuje takie tytuły jak najnowszy Horizon, Ghost of Tsushima: Director’s Cut (dodatek poznajemy po małpce) i Ratchet and Clank: Rift Apart.

W komentarzach pod wideo gracze zwracają uwagę na to, że 2022 będzie bardzo ciekawy pod względem premier. Istotnie, na początku przyszłego roku zadebiutuje chociażby wspomniany Horizon: Forbidden West. Podano już dokładną datę premiery produkcji – to 18 lutego 2022. Na 2022 zaplanowano też premierę Gran Turismo 7. Sony nie zapomina o posiadaczach PS4 – obydwie te produkcje trafią zarówno na PS5, jak i konsolę poprzedniej generacji.

Ciekawie zapowiada się też Forspoken, czyli RPG, w którym trafimy do świata łączącego elementy fantastyczne i realne. Wiele osób czeka również na God of War: Ragnarok, który także ma ukazać się w przyszłym roku. Gry jednak nie pokazano w filmie.