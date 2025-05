Nowe studio PlayStation i ich pierwsza gra. Gracze są zawiedzeni

TeamLFG powstało z inicjatywy Bungie, twórców Destiny, i składa się z weteranów branży oraz nowych talentów. Ich pierwsza gra to kooperacyjna produkcja akcji inspirowana bijatykami, platformówkami, MOBA, symulatorami życia i… grami o żabach. Brzmi mocno dziwacznie, więc wielu graczy zastanawia się, czy to nie kolejna próba stworzenia gry-usługi, która może podzielić losy nieudanych projektów, takich jak Concord.

Nowe studio, stare obawy

Choć Sony inwestuje w gry-usługi, ostatnie lata przyniosły więcej porażek niż sukcesów. Zamknięcie Firewalk Studios po nieudanym debiucie Concord oraz anulowanie kilku projektów, w tym spin-offu God of War, budzą wątpliwości co do strategii firmy. W tym kontekście powstanie teamLFG i ich nietypowy projekt może być postrzegane jako ryzykowne posunięcie.

Będziemy tworzyć wciągające światy wieloosobowe napędzane grami akcji, w które gracze mogą się uczyć, grać i opanowywać przez niezliczone godziny. Chcemy tworzyć nasze gry wspólnie z naszymi społecznościami, zapraszając graczy do udziału w naszym procesie rozwoju poprzez wczesne testy. Niezwykle ważne jest, abyśmy byli wystarczająco elastyczni, aby reagować na opinie graczy, nie tylko w okresie poprzedzającym premierę, ale przez cały czas, gdy będziemy rozwijać grę i społeczność przez wiele lat. – czytamy w ogłoszeniu

Z drugiej strony, sukcesy takie jak Helldivers 2 pokazują, że Sony potrafi stworzyć angażujące gry-usługi. Być może teamLFG wniesie świeże spojrzenie i innowacje, które przyciągną graczy. Jednak na razie społeczność pozostaje sceptyczna, czekając na konkrety i pierwsze materiały z gry.

Źródło: PlayStation