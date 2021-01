PlayStation Store. Nowe świetne gry na PS4 i PS5 od jutra

Wiemy jakie gry na PS4 i PS5 zawitają od jutra w PlayStation Store. Mimo niskiej temperatury za oknem, nie zabrakło gorących premier.

Prezentujemy Wam zestawienie produkcji, które będziecie mogli zassać z sieci już od jutra:

Control: Ultimate Edition ( PS5 ): 02.02

( ): 02.02 Destruction AllStars ( PS5 ): 02.02

( ): 02.02 Habroxia 2 ( PS4, PS Vita ): 03.02

( ): 03.02 Haven ( PS4 ): 04.02

( ): 04.02 Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ( PS5, PS4 ): 04.02

( ): 04.02 Arrog ( PS5, PS4 ): 05.02

( ): 05.02 The Nioh Collectio n ( PS5 ): 05.02

n ( ): 05.02 Ys IX: Monstrum Nox (PS4): 05.02

O wielu grach wyszczególnionych na liście zapewne słyszeliście, ale uwagę przykuwa również kilka niespodzianek. Habroxia 2 to scrollowana strzelanina (tzw. shmup), która oferuje klasyczną zabawę i możliwość modyfikowania statku kosmicznego na wiele sposobów. Arrog to minimalistyczna przygodówka, której celem jest rozpocząć podróż w umyśle nieznanego mężczyzny, by pomóc mu oswoić się ze śmiercią.

Ys IX: Monstrum Nox to RPG akcji, nastawione na zręcznościowe potyczki. Z kolei Werewolf: The Apocalypse – Earthblood to adaptacja gry fabularnej Wilkołak: Apokalipsa. W trakcie zabawy przybierać będziemy mogli jedną z trzech form protagonisty, wcielmy się w: człowieka, wilkołaka i crinosa (potężną formę wilkołaka). Wybrany przez nas stan wpływa na mechanikę rozgrywki, znacząco urozmaicając zabawę.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.