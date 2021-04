PlayStation zaprasza na pokaz gier. Zobaczymy kilka tytułów

PlayStation szykuje się do pokazania kilku produkcji. Wydawca zaprasza graczy na pokaz State of Play, który da nam chwilę na zapoznanie się z nowościami.

Insomniac Games raczy nas nowymi informacjami o Ratchet & Clank: Rift Aparat. Gra doczekała się kolejnego zwiastuna z fragmentami rozgrywki, ale na tym nie koniec świeżych wieści. Szykujcie się na kolejną dawkę konkretów.

PlayStation potwierdziło, że zbliża się nowy pokaz State of Play. Mini-konferencja odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Jeśli liczycie na ogromne zapowiedzi, lepiej obniżcie swoje oczekiwania. Obejdzie się bez większych rewelacji.

Poza rozszerzonym pokazem rozgrywki Ratchet & Clank: Rift Aparat, zobaczymy aktualizacje odnośnie paru gier niezależnych. Najpewniej mowa o tytułach zapowiedzianych na poprzednim pokazie dedykowanym indykom.

Sony wspomina o liście prezentacji już teraz, aby uniknąć rozczarowania wśród graczy. Poprzednio wiele osób narzekało, że na State of Play nie ujrzeliśmy żadnego większego tytułu. Było to spowodowane faktem, że pokaz miał na celu przybliżenie graczom paru mniejszych, nadchodzących produkcji. Mimo to, wiele osób liczyło na ogłoszenia dużych hitów.

Jeśli czekacie na większe ogłoszenia, musicie wytrzymać do lata. Rok temu pokaz Future of Gaming miał miejsce na początku czerwca i to na nim zobaczyliśmy najwięcej ciekawych nowości. Tegorocznego pokazu spodziewałbym się w podobnym terminie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.