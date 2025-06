Sony znosi regionalne ograniczenia dla gier PlayStation na Steam

Po miesiącach krytyki Sony postanowiło znieść regionalne ograniczenia dla części gier PlayStation na Steamie. Dzięki temu od 13 czerwca użytkownicy z wcześniej wykluczonych krajów mogą ponownie kupować i uruchamiać takie tytuły jak Helldivers 2, Marvel’s Spider-Man 2, God of War: Ragnarok czy też The Last of Us Part 2 Remastered. A to wszystko bez konieczności powiązania konta z usługą PSN.

Sony usuwa regionalne ograniczenia PlayStation na Steam

W maju 2024 roku Helldivers 2 zostało wycofane z oferty Steam w aż 177 krajach. Powodem był obowiązek powiązania Steamowego konta oraz konta PSN. PlayStation Network nie działa oficjalnie w wielu z tych regionów. Fala negatywnych recenzji i krytyka doprowadziły ostatecznie do wycofania tego wymogu. Teraz natomiast Sony rozszerzyło zmiany także na inne tytuły.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez SteamDB i potwierdzonymi przez popularnego insidera Wario64, ograniczenia zdjęto m.in. dla graczy z Wenezueli, Serbii czy Haiti. Gracze z tych regionów mogą znów swobodnie kupować i uruchamiać wcześniej zablokowane gry. Mimo tego nie wszystkie produkcje Sony zostały objęte zmianami – przykładowo, Ghost of Tsushima nadal wymaga konta PSN.

Warto też zaznaczyć, że wszystkie te zmiany zbiegły się z premierą Stellar Blade na Steamie. Gra osiągnęła bardzo imponujące wyniki. Jej sukces i pozytywny odbiór wśród społecznością mogą być dla japońskiej korporacji sygnałem, że większa otwartość wobec graczy pecetowych zwyczajnie się opłaca.

Źródło: GameRant