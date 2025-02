PC bez gier z PlayStation? Niekoniecznie

Na pewno zwróciliście uwagę na ostatnie plotki sugerujące zmianę w podejściu do swoich wydawnictw przez Sony. O ile japońska firma rozwija się na rynku PC od lat, to pojawiły się informacje sugerujące zrezygnowanie ze stworzenia portów kilku gier. Według plotki firma ma odpuścić temat Gran Turismo 7 na PC, podobnie zresztą jak i remake’u Demon’s Souls, który na PS5 sprawdził się świetnie. Czy to zwiastuje nam duże zmiany? Niekoniecznie. Wystarczy bowiem… dokopać się do źródła.

Tak przynajmniej sugeruje portal PlayStation Lifestyle. Ich zdaniem wszystkie plotki pochodzące z forum Icon-Era są, lekko mówiąc, niekoniecznie obiektywne, czy mające cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Serwis zauważa, że forum jest od wielu lat związane z największymi miłośnikami sprzętu Sony, a ci nie są zbyt przychylnie nastawieni do portowania gier z PS na PC.

Przywołano nawet kilka komentarzy, które da się znaleźć na Icon-Era. Tamtejsi doświadczeni użytkownicy wręcz „nie życzą sobie”, aby na PC pojawiały się takie gry, jak Bloodborne czy Gran Turismo.

Serwis sugeruje, że plotki pochodzące z Icon-Era to bardziej spekulacje i życzeniowe myślenie, aniżeli realne informacje, które mają podłoże w rzeczywistości.

Źródło: playstationlifestyle.com