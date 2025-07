Sony przestaje czarować. 60% graczy nie widzi sensu kupowania PS5 tylko dla exów

Ekskluzywne hity to już za mało, by przekonać graczy do zakupu PS5. Nowa ankieta pokazuje, że magia Sony wyraźnie przygasła.

Zobacz również: Posiadacze pierwszych wersji PS5 wkurzeni na Sony. “Tak nam dziękują”

PlayStation nie stoi exami

Jeszcze kilka lat temu kupno konsoli PlayStation tylko dla jednego tytułu, jak God of War czy Bloodborne, było normą. Ale jak pokazuje najnowsza ankieta przeprowadzona na forum NeoGAF, ponad 60% graczy twierdzi dziś, że nie kupiłoby PlayStation tylko dla gier ekskluzywnych. To wyraźny sygnał, że pierwszopartyjny lineup Sony po prostu nie robi już takiego wrażenia jak kiedyś.

Choć technicznie gry pokroju Spider-Mana czy nowego Astro Bota wciąż trzymają bardzo wysoki poziom, fani zarzucają Sony brak świeżości i przesadne stawianie na bezpieczne formuły. W dyskusji pojawia się często porównanie z erą PS3 i PS4, gdzie eksy były bardziej różnorodne i zaskakujące. Teraz? Zamiast tego mamy kolejne sequele i rozszerzanie znanych marek.

Nie pomaga też strategia związana z portami na PC. Dla wielu graczy, którzy jeszcze kilka lat temu kupiliby PS5 dla jednego hitu, obecna polityka Sony sprawia, że wolą poczekać na wersję pecetową. A nawet gdyby porty miały zniknąć, gracze i tak nie są przekonani, że to wystarczający powód do inwestycji w kolejną konsolę.

Tymczasem Nintendo, choć często krytykowane za sprzętowe zacofanie, wciąż działa według starej zasady: jak chcesz zagrać w nowego Donkey Konga, to musisz mieć ich konsolę. I wygląda na to, że to podejście dalej działa. Sony stoi więc na rozdrożu: albo odświeży swoją ofertę, albo zacznie tracić to, co budowało markę przez dekady.

Źródło: Tech4Gamers