Gracz PS5 zbanowany permanentnie bez powodu. Tak głupiej odpowiedzi Sony nikt się nie spodziewał

Na forum Reddit od dwóch dni pewien post z niepokojącą historią jednego z graczy PlayStation 5 staje się coraz bardziej popularny. Dlaczego? Użytkownik o psedonimie Buff_Baby_22 opisał sytuację, w której otrzymał permanentnego bana na swoje konto, tyle że bez żadnego wyraźnego powodu. Wpis bardzo szybko wzbudził wiele emocji wśród społeczności, zaś szczególne oburzenie wywołała odpowiedź Sony.

Permanentny ban na PS5 bez powodu. Afera w społeczności PS5

Ze wpisu gracza wynika, że jego konto zostało w pierwszej kolejności przejęte przez osoby trzecie. Po dwóch dniach udało mu się odzyskać dostęp, zmieniając hasło. Wszystko wskazywało na to, że problem został rozwiązany – aż do momentu, gdy system nagle wylogował go ponownie. Tym razem jednak przy próbie zalogowania wyświetlił się znacznie poważniejszy komunikat: o permanentnym zawieszeniu konta.

Jak nietrudno się domyślić, gracz natychmiast skontaktował się z pomocą techniczną PlayStation, gdzie wyjaśnił kilka kwestii. Zaznaczył, iż gra głównie w trybie fabularnym, czasem w grupie ze znajomymi i nigdy w żaden sposób nie naruszył regulaminu. Odpowiedź? Krótka i bez absolutnie żadnych konkretów.

A do tego wszystkiego absurdalna. Sony odpisało następująco:

Niestety, ale ze względów bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie udzielić Ci pomocy w kwestiach bezpieczeństwa. Przepraszamy, że nie jest to rezultat, którego się spodziewałeś. Dziękujemy za bycie częścią PlayStation i rozmowę.

W komentarzach pod postem zdecydowanie dominują głosy oburzenia. Wielu graczy przyznaje, że jest to chyba najgorsza wiadomość od pomocy technicznej, jaką widzieli na oczy w swoim życiu. Inni podkreślają natomiast, że sytuacja jest na tyle absurdalna, że może być błędem systemowym. Co ciekawe, inny gracz doświadczył podobnego problemu i udało mu się cofnąć bana. W przypadku Buff_Baby_22 na ten moment jednak wygląda na to, że nie ma żadnych oznak szybkiego rozwiązania sprawy.

Na ten moment Sony nie odniosło się oficjalnie do incydentu.

Źródło: Reddit