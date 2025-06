Nową okazję tygodnia w PlayStation Store trudno zignorować

W internetowym sklepie PS Store pojawiła się nowa okazja tygodnia. Do zgarnięcia w niższej cenie HITMAN: World of Assassination!

W internetowym sklepie PlayStation Store pojawiła się najnowsza okazja tygodnia. Wygląda na to, że jest ona ściśle związana z niedawnym pokazem IOI Interactive. Podczas prezentacji ujawniono między innymi tryb kooperacyjny Stone & Knight do gry HITMAN: World of Assassination. Jak zapewne wielu z Was doskonale wie, Stone oraz Knight to kryptonimy dwójki agentów: Derricka Powella i Andrei Morgana, znanych z trybu Sniper Assassin z Hitmana 2. Prawdopodobnie właśnie z tego względu okazja tygodnia w PlayStation Store dotyczy World of Assassination. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

Najnowsza okazja tygodnia w PS Store

Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest HITMAN: World of Assassination. To zestaw trzech gier: Hitmana z 2016 roku, Hitmana 2 z 2018 roku, a także Hitmana 3 z 2021 roku. Na wydanie scalonej kompilacji World of Assassination zdecydowano się głównie ze względu na chęć ułatwienia życia graczom i tym samym uproszczenia procesu kupowania gier oraz kwestii kompatybilności dodatków. Trzy wspomniane tytuły wycofano również ze sprzedaży po wydaniu skompletowanego zestawu.

Wspomniana wcześniej prezentacja IOI Interactive była również częścią celebracji 25-lecia marki Hitman. Deweloperzy ujawnili, że od 2016 roku seria osiągnęła naprawdę imponujące wyniki, gromadząc aż 80 milionów graczy. Sprzedaż osiągnęła 25 milionów egzemplarzy.

Twórcy ujawnili Season of the High-Stakes 007 w ramach ujawnienia i zaprezentowania nadchodzącej gry 007: First Light. Oznacza to między innymi nowe wydarzenie, w którego ramach Agent 47 zmierzy się z Le Chiffre’em, czyli antagonistą z Casino Royale. Wcieli się w niego ponownie sam Mads Mikkelsen.

