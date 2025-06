Gry PlayStation zadebiutują na PC w dniu premiery? Ekspert nie ma wątpliwości

Jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia, ale dziś coraz więcej ekskluzywnych hitów Sony ląduje na Steamie i Epicu. Horizon Zero Dawn był zaskoczeniem, ale później przyszły kolejne: God of War, Spider-Man, The Last of Us… I wygląda na to, że to dopiero początek tej migracji. Ryan McCaffrey uważa, że niedługo gry PlayStation będą debiutować równocześnie na PS5 i PC.

PlayStation idzie drogą Xbox

W podcaście XboxEra dziennikarz poruszył temat przemiany, jaka zachodzi w podejściu Sony. Jego zdaniem, Japończycy nie pójdą aż tak daleko jak Xbox, który coraz mocniej skręca w stronę pełnej multiplatformowości. Ale prędzej czy później, gry first-party mają pojawiać się na PC dokładnie w tym samym dniu, co na konsolach.

McCaffrey podkreślił kilka istotnych czynników: długi czas produkcji gier, rosnące koszty, stagnację rynku konsol i jednocześnie duży wzrost rynku pecetowego. A ten rozwój trudno ignorować, bo jak pokazuje sukces portów takich jak Stellar Blade, publika PC jest głodna jakościowych tytułów AAA. Sony już teraz skraca czas oczekiwania. Przykład? Spider-Man 2 potrzebował tylko nieco ponad rok, by pojawić się na komputerach.

Jeśli więc strategia się nie zmieni, a wszystko na to wskazuje, to w najbliższych latach możemy być świadkami dużego przełomu. Tytuły, które do tej pory były magnesem na graczy konsolowych, mogą w dniu premiery trafić również do pecetowców. To nie tylko logiczny krok biznesowy, ale też znak czasów, w których granie przestaje mieć wyraźne granice sprzętowe.

Źródło: Tech4Gamers