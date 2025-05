Rewolucja na polskim rynku. Plaion nowym dystrybutorem PlayStation w Polsce

Wiemy, co dalej z obecnością PlayStation na naszym rynku. Plaion Polska od czerwca oficjalnie przejmie dystrybucję produktów japońskiego giganta.

W końcu dowiedzieliśmy się, co się dzieje z obecnością PlayStation na naszym rynku. Minęło przecież już trochę czasu od niejasnej sytuacji związanej z polskim oddziałem firmy. Od 1 czerwca 2025 roku odpowiedzialność za import, magazynowanie i logistykę wszystkich konsol, gier i akcesoriów od Sony Interactive Entertainment w Polsce przejdzie bezpośrednio pod skrzydła Plaion Polska. Nowy dystrybutor będzie współpracował zarówno z dużymi sieciami handlowymi, jak i mniejszymi sklepami detalicznymi.

PlayStation oraz nowe obowiązki Plaion Polska

Plaion przejmie pełen zakres zadań w zakresie dystrybucji urządzeń i gier japońskiego giganta. Nie wiadomo, czy to od nich będzie teraz zależała lokalizacja gier, ale istnieje taka szansa. W każdym razie gracze, którzy martwili się ostatnimi działaniami rodzimego oddziału PlayStation, z pewnością poczują ulgę.

W praktyce współpraca oznacza to szybsze dostawy nowych konsol i edycji kolekcjonerskich do sklepów oraz lepszą dostępność akcesoriów, takich jak pady DualSense czy zestawy VR. Plaion zadba o ceny oraz wsparcie przy premierach najważniejszych tytułów. A to w końcu najważniejsze rzeczy z perspektywy graczy.

Nasza współpraca z Sony Interactive Entertainment, firmą stojącą za PlayStation, to dla nas wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim cenna okazja, by lepiej sprostać potrzebom naszej wspólnej społeczności w Polsce. Cieszymy się na tę kooperację i z pełnym zaangażowaniem podejmujemy się nowej roli oficjalnego dystrybutora marki, która od dekad inspiruje miliony osób na całym świecie. – informuje Plaion

Także nie musicie się martwić, PlayStation z Polski nie odchodzi. Warto jednak pamiętać, że za różne wydarzenia, w tym premierowe eventy, odpowiadać nadal ma zewnętrzna agencja PR.