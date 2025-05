Sony podnosi ceny gier w pierwszym regionie. Co z resztą świata?

Brazylijski oddział PlayStation potwierdził, że ceny gier first-party Sony (zarówno fizycznych, jak i cyfrowych) zostaną podniesione od 2 października 2025 roku, wraz z premierą Ghost of Yotei. Nowy zalecany poziom cenowy to R$ 399,90, co przekłada się na około 80 USD i stanowi znaczący wzrost względem dotychczasowych stawek.

PlayStation musi zarabiać więcej (bo czemu nie?)

To ruch wpisujący się w globalny trend podwyżek cen w branży. Wcześniej Nintendo wprowadziło opłatę 80 USD za gry na Switcha 2. Microsoft zapowiedział podwyżki cen konsol i tytułów na okres świąteczny 2025. Wszyscy przy okazji boją się ceny GTA VI. Choć Sony działa na innych rynkach, kryzys walutowy w Brazylii zmusił oddział PlayStation do zastosowania podobnych środków, aby zrekompensować spadek wartości reala brazylijskiego.

Jednocześnie globalnie ceny gier na PS5 pozostaną na dotychczasowym poziomie 70 USD przynajmniej do końca 2025 roku. Gdy fani zobaczyli, że Ghost of Yotei nadal kosztuje 70 USD, odetchnęli z ulgą. Sony nie dołączy do rosnącej grupy wydawców podnoszących ceny w tym roku. Słowa klucz: „w tym roku”.

Co przyniesie kolejna dekada albo nawet kolejny rok, trudno przewidzieć. W najbliższych miesiącach gracze mogą być spokojni o portfele – premiery PS5 wciąż wyceniane będą po 70 USD. Dopiero w 2026 roku można spodziewać się ewentualnych dalszych podwyżek, gdy Sony dokona przeglądu swoich globalnych strategii cenowych.

Źródło: Tech4Gamers / PlayStationLifestyle