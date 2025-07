Rosnące ceny PlayStation wywołują niepokój na całym świecie – „To tylko początek?”

W Brazylii gracze już odczuwają skutki nowych cen – hitowe tytuły, takie jak The Last of Us Part I, Death Stranding 2 czy Demon’s Souls, podrożały o nawet 50-90 reali. Sony tłumaczy te zmiany „trudnymi warunkami rynkowymi” i „zmiennością kursów walut”, ale społeczność graczy nie kupuje tej wersji. „Kurs dolara jest najniższy od roku, a mimo to płacimy więcej – wygląda to jak chęć zarobienia na zapas” – pisze jeden z brazylijskich fanów na forum Reddit.

Tymczasem w Turcji sytuacja jest jeszcze bardziej drastyczna. Cena PlayStation Plus Deluxe wzrosła z ₺2,740 do ₺4,266, a plan Extra z ₺2,340 do ₺3,645 – wzrost sięga nawet 55%. Gracze zaczynają poważnie rozważać przesiadkę na PC, gdzie mogą korzystać z korzystnych cen na Steamie i Epic Games Store, które oferują lokalną politykę cenową – czego Sony wciąż nie wdrożyło.

Choć podwyżki nie dotyczą jeszcze USA i krajów europejskich, coraz więcej graczy zadaje pytanie: „Czy to tylko kwestia czasu?” W kontekście niedawnego ogłoszenia pierwszej gry Microsoftu w cenie 80 dolarów, analitycy rynku podejrzewają, że Sony może przygotowywać grunt pod podobny ruch. Jeśli obecne trendy się utrzymają, przyszłość grania na PlayStation może stać się znacznie droższa – niezależnie od kontynentu.

Jak podchodzicie do takich wieści o podwyżkach? Ja dość negatywnie. Niestety (dla graczy), obecnie Sony posiada pozycję, dzięki której może pozwolić sobie na wiele. Konkurencji w zasadzie nie ma. Nintendo to trochę inny rodzaj sprzętu i gier, a Xbox stawia na usługi pokroju Game Pass. Microsoft mniej uwagi przykłada do sprzętu, coraz mniej do wydań fizycznych.

Źródło: dualshockers.com