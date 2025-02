To nie koniec — Xbox odda PlayStation dwie kolejne gry

Wychodzi na to, że Microsoft już całkowicie rezygnuje z gier na wyłączność. I nie chodzi tu tylko o zapowiedziany niedawno port gry Forza Horizon 5. Teraz w sieci pojawiła się informacja o kolejnych dwóch produkcjach, które już niebawem staną się dostępne na PlayStation. Fani Sony na pewno będą zadowoleni, jednak sympatycy Xboksa mogą mieć powody do zmartwień…

PlayStation z kolejnymi grami z Xboksa

Ostatnimi czasy posiadacze konsol Xbox nie mają jakoś specjalnie łatwo. Microsoft decyduje się na portowanie swoich gier na PlayStation i coś nam podpowiada, że nie zatrzyma się, dopóki nie zdoła sprzedać tam wszystkich swoich największych marek. Zapowiedziano już Forza Horizon 5 – pozostaje zatem czekać, aż podobny los podzieli Halo czy Gears of War. Dla niektórych graczy to dobre informacje, bo wreszcie na konsolach Sony będą mogli sprawdzić te legendarne już serie. Dla miłośników Microsoftu to znak, że firma nie robi sobie już nic z „ekskluzywności”.

Tymczasem w sieci pojawiła się informacja o kolejnych dwóch produkcjach z Xboksa, które już wkrótce będą dostępne na PS5. To:

Age of Mythology: Retold

Age of Empires 2: Definitive Edition

Najszybciej, bo jeszcze w marcu zadebiutuje Age of Mythology: Retold. Później, choć nie podano dokładnej daty, na PS5 dostępne stanie się drugie wcielenie Age of Empires. Twórcy zapowiadają, że obie gry zaoferują cross-play, a celem jest stworzenie „jednego, globalnego pola bitwy dla wszystkich graczy”. To tak w myśl zasady, że gry powinny łączyć.

Zobacz też: 32 gry na Steam w promocji do 5 zł. Polski thriller za 4,23 zł zamiast 100 zł

Zapowiedziano już nowe DLC, a także sporo aktualizacji. Po debiucie na nowym sprzęcie gry będą otrzymywały jednoczesne aktualizacje i poprawki na wszystkich platformach.

Źródło: playstationlifestyle.com