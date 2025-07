Gracze się niecierpliwią, a PlayStation już 6. rok z rzędu omija Gamescom

Wygląda na to, że Gamescom 2025 odbędzie się bez jednego z największych graczy na rynku. Sony oficjalnie potwierdziło, że PlayStation po raz kolejny nie pojawi się na targach. To już szósty rok z rzędu, odkąd firma zrezygnowała z fizycznej obecności na niemieckim show.

PlayStation znowu poza Kolonią

Choć decyzja może rozczarować fanów, trudno mówić o zaskoczeniu. PlayStation nie było obecne na Gamescomie od 2019 roku, a w oficjalnym komunikacie dla niemieckiego GamesWirtschaft firma jasno stwierdziła, że nie planuje uczestnictwa w tegorocznej edycji. Zamiast tego Sony zapowiada „ekscytujące premiery i treści” w dalszej części 2025 roku. Wiadomo już natomiast, że PlayStation pojawi się na wrześniowym Tokyo Game Show.

Brak stoiska oznacza, że na hali nie zobaczymy żadnych gier first-party od Sony ani projektów, w które Japończycy mocno inwestują. Ale to nie znaczy, że PS5 zniknie całkowicie z targów. Wersje różnych gier na tę konsolę nadal pojawiać się będą w materiałach third-party, a logo PlayStation najpewniej zobaczymy na niejednym zwiastunie podczas Gamescom Opening Night Live.

W praktyce oznacza to, że Sony stawia nadal na swoją własną komunikację i osobne wydarzenia online. To z kolei zgodne jest z trendem zapoczątkowanym jeszcze przed pandemią. Prawdopodobnie kolejne nowości poznamy w dedykowanych prezentacjach State of Play lub innych formatach.

Jeśli jednak ktoś liczył, że w Kolonii sprawdzi w akcji jakieś nowe tytuły ekskluzywne od Sony, będzie musiał obejść się smakiem.

Źródło: PushSquare