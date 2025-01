Nowa linia urządzeń od PlayStation oficjalnie. Zobaczcie tylko na te cudeńka

Kolekcja Midnight Black to wszystko to, czego moja wielbiąca ciemne kolory dusza zapragnie, ale… nie, no nie do końca. Z jakiegoś powodu Sony nie pokusiło się o zaoferowanie w tej linii swoich najważniejszych gamingowych urządzeń. Ale o tym zaraz.

PlayStation Midnight Black oficjalnie

Wcześniej były tylko plotki i przecieki, a teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie i pierwsze materiały. Sony przedstawia swoją nową linię urządzeń, która jest tak naprawdę nową kolorystyczną wersją ich sprzętów. Seria Midnight Black to, jak sama nazwa wskazuje, zaakcentowana przede wszystkim czernią linia obejmująca urządzenie PlayStation Portal, słuchawki Pulse Elite, słuchawki Pulse Explore i zaawansowany kontroler DualSense Edge. Szukacie na liście zwyczajnego DualSense albo nawet paneli bocznych nawet do PS5 Pro?

No cóż – tak fajnie to nie ma. Na razie japońska korporacja nie pokusiła się o zapowiedź kolejnej palety barw dla najbardziej podstawowych sprzętów. I tak trzeba przyznać, że szczególnie Portal w “nie-białej” wersji wygląda imponująco. Sam akurat nie jestem zwolennikiem jasnych kolorów, szczególnie dla urządzeń elektronicznych, więc nic dziwnego, że mi się podoba. Ujawniono również ceny sprzętu, na razie jedynie w zagranicznej walucie.

PlayStation Portal Midnight Black – 219,99 euro

– 219,99 euro Kontroler DualSense Edge Midnight Black – 219,99 euro

– 219,99 euro Słuchawki Pulse Explore – Midnight Black – 219,99 euro

– 219,99 euro Zestaw słuchawkowy Pulse Elite – Midnight Black – 149,99 euro

Nowa cena DualSense Edge ma być również nową domyślną ceną także dla podstawowego modelu. Warto dodać, że w zestawie z Pulse Elite i Pulse Explore otrzymamy również szary pokrowiec. Wszystko będzie można kupić nie tylko przez PlayStation Direct (którego nadal nie ma w Polsce!), lecz również u oficjalnych dystrybutorów. Datę premiery wyznaczono na 20 lutego 2025 roku. Pre-ordery można będzie składać od 16 stycznia bieżącego roku.

Źródło: PlayStation Blog