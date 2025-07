Nowa globalna ambasadorka marki PlayStation

PlayStation stawia na gwiazdorską moc i ogłasza nową twarz swojej marki. Globalną ambasadorką Sony została Lisa, tajska supergwiazda K-popu znana z zespołu Blackpink. W nowym spocie promocyjnym artystka gra w takie tytuły jak Astro Bot, Helldivers 2, Tekken 8 czy Marathon, pokazując się z kontrolerem w dłoni i charakterystycznym uśmiechem.

PlayStation z nową twarzą

Lisa to nie tylko rozpoznawalna wokalistka z wielomilionową publicznością. Jej solowy singiel Rockstar trafił prosto na pierwsze miejsce listy Billboardu, co tylko potwierdza jej status w branży muzycznej. Zadebiutowała z Blackpink w 2016 roku, ale jej kariera nie ogranicza się już wyłącznie do zespołu. Teraz rozpycha się łokciami także w świecie reklamy i gamingu. PlayStation bez wątpienia liczy na to, że jej wizerunek pomoże dotrzeć do nowego pokolenia graczy, szczególnie w Azji.

Spot promujący nową współpracę pokazuje gwiazdę w lekkim, niezobowiązującym stylu; macha włosami, trzyma DualSense’a i po prostu dobrze się bawi. Nie wiemy jeszcze, jak głęboko sięga ta współpraca, ale można śmiało zakładać, że Lisa będzie pojawiać się częściej w materiałach promocyjnych Sony. To dobry ruch marketingowy, choć niekoniecznie ukierunkowany na fanów wymagających gier AAA.

Z jednej strony mamy więc lekki ukłon w stronę popkultury i social mediów, z drugiej pokazanie, że PlayStation to nie tylko ekskluzywne tytuły i grafika na poziomie filmów CGI, ale też pewien styl życia. Czy to się sprawdzi? Czas pokaże. Jedno jest pewne: gaming coraz śmielej miesza się z mainstreamowym show-biznesem.

Źródło: PushSquare