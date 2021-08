PlayStation a gry z Japonii. Szef PS Studios przypomina o współpracy z Kojimą i From Software

PlayStation postanowiło uspokoić fanów japońskich gier. Gigant zamierza nadal inwestować w projekty z kraju kwitnącej wiśni. Przypomniano też, że japoński oddział współpracował z jednymi z najważniejszych deweloperów z tego kraju.

Fani Sony mogli niedawno zauważyć, że firma coraz bardziej odsuwa się od Japonii. Najistotniejszym krokiem w tej sprawie było zdecydowanie zamknięcie Japan Studio.

Szef PS Studios uznał, że warto by było trochę uspokoić fanów produkcji z Japonii. Wspomniał, że mocno inwestuje w Team Asobi, które przecież rozwinęło się dzięki zamknięciu Japan Studio. Dodatkowo Sony wciąż ma pod sobą twórców Gran Turismo, czyli Polyphony Digital.

Wewnętrzne studia to jednak nie wszystko. Hermen Hulst przypomina, że japoński oddział Sony współpracował i nadal będzie współpracował z zewnętrznymi deweloperami. Hulst wspomniał o From Software i zespole Hideo Kojimy.

Inwestujemy również w naszą zewnętrzną grupę deweloperów z Tokio, a jest to zespół, który oczywiście współpracował z takimi firmami jak From Software czy Kojima Productions. Jesteśmy więc bardzo zaangażowani w japoński development, a japoński development to coś, co uwielbiamy… Myślę, że jest to tak istotna część tożsamości PlayStation, że nie wyobrażam sobie, abyśmy kiedykolwiek stronili od japońskiego czy nawet azjatyckiego developmentu.

