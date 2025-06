PlayStation Defiant – Sony prezentuje nowy kontroler do PC i PS5

PlayStation w końcu wchodzi do świata profesjonalnych kontrolerów dla fanów bijatyk. Podczas czerwcowego wydarzenia State of Play 2025, firma zapowiedziała Project Defiant – bezprzewodowy fight stick zaprojektowany z myślą o graczach na PS5 i PC.

PS5 i PC z nowym kontrolerem – poznajcie PlayStation Defiant

Do tej pory fani bijatyk musieli sięgać po sprzęt od firm trzecich. Teraz PlayStation bierze sprawy w swoje ręce. Project Defiant to ich pierwsze podejście do fight sticka – i od razu widać, że nie poszli na skróty. Urządzenie działa bezprzewodowo dzięki technologii PlayStation Link, zapewniającej ekstremalnie niskie opóźnienia, ale jeśli wolisz przewód – też masz taką opcję. Co więcej, wygląda dokładnie tak, jak powinien – elegancka mieszanka bieli i czerni, dobrze znana fanom PS5.

Co potrafi Project Defiant?

Własny, cyfrowy stick Sony – precyzyjny i zaprojektowany od podstaw.

– precyzyjny i zaprojektowany od podstaw. Wymienne ograniczniki ruchu – kwadratowe, okrągłe i ośmiokątne, zmieniane bez użycia narzędzi.

– kwadratowe, okrągłe i ośmiokątne, zmieniane bez użycia narzędzi. Mechaniczne przełączniki w przyciskach – wyczuwalny klik i niezawodność.

– wyczuwalny klik i niezawodność. Touchpad jak w DualSense – dla dodatkowych opcji sterowania.

– dla dodatkowych opcji sterowania. W zestawie poręczne etui – bo wiadomo, że turnieje nie grają się same.

To wszystko sprawia, że Project Defiant może stać się nowym ulubieńcem społeczności FGC (Fighting Game Community).

Szczegóły, takie jak cena czy ostateczna nazwa, poznamy w 2026 roku, kiedy sprzęt oficjalnie trafi na rynek. Kto z was planuje zaopatrzyć się w takie urządzenie? Dla fanów bijatyk będzie to z pewnością ciekawe uzupełnienie kolekcji. Zwłaszcza, gdy na poważnie bierzecie się za wyprowadzanie kolejnych combosów i zależy wam na wysokich pozycjach w rankingach.

