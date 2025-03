Testujcie za darmo nowe gry na PS5 i PC oraz funkcje konsoli. Sony przedstawia PlayStation Beta Program

PlayStation Beta to nowy program mający umożliwić graczom testowanie nadchodzących gier i funkcji przed ich premierą. Warto się zapisać!

Sony w trakcie życia swoich licznych konsol i akcesoriów PlayStation nierzadko oferowało możliwość testowania nowych funkcji czy nawet gier wideo dla swoich graczy. Teraz postanowiono więc powrócić do tego pomysłu, umożliwiając graczom zapisanie się na listę chętnych do testów.

PlayStation Beta Program oficjalnie

W najnowszym wpisie na blogu PlayStation wyjaśnia, czym jest ich nowy program testowania wersji beta oraz do kogo jest adresowany. Zacznijmy może od tego drugiego, bo nie jest to żadna opcja ograniczona dostępnością w konkretnych regionach. Program testów trafił do graczy globalnie. Sprawdzałem i tak, Polacy również mogą z niego korzystać, więc polecam po prostu się zapisać. W zamian być może będziecie jednymi z pierwszych, którzy będą mogli sprawdzać nowości.

Darmowe testy nie gwarantują możliwości udziału we wszystkich grach czy sprawdzania wszystkich nadchodzących aktualizacji. Sony być może będzie korzystało z kwestionariusza, który trzeba wypełnić przy zapisie. Na szczęście jest on dość krótki. Firma pyta o ulubione gatunki gier, tryby rozgrywki, o to, w jaki sposób przechodzicie gry i czego w nich szukacie i tak dalej. Kilka pytań na maksymalnie minutę wypełniania ankiety.

Jeśli już to zrobicie, będziecie mogli liczyć na możliwość sprawdzania nowych gier na PS5 czy nawet PC, ale nie tylko. PlayStation Beta Program dotyczy również aktualizacji i nowych funkcji samej konsoli, a nawet aplikacji PS App czy strony internetowej PlayStation. Nie każdy otrzyma udział we wszystkim, ale to zawsze coś.

Program Beta w PlayStation stworzy łatwe, scentralizowane miejsce, w którym można zarejestrować swoje zainteresowanie szeregiem przyszłych wersji beta PlayStation. Pojedyncza rejestracja w programie beta na PlayStation pozwoli ci wyrazić zainteresowanie uzyskaniem dostępu do wersji beta w celu przetestowania uczestniczących gier na konsolę PS5 i komputery PC, nowych funkcji konsoli PS5, funkcji aplikacji PlayStation, a nawet funkcji obsługi użytkownika w witrynie PlayStation.com. – informuje Sony

Na razie nie mamy żadnych konkretów na temat tego, co szykuje Sony dla graczy i jakiego rodzaju testów możemy spodziewać się w pierwszej kolejności. Możemy jedynie zgadywać, czy dotyczy to gier first-party czy może czegoś jeszcze. Patrząc jednak na liczbę powstających gier-usług w PlayStation Studios, zapewne to one mogą w dużej mierze odpowiadać za powstanie programu testowania.

Źródło: PlayStation Blog