7 tak brutalnych śmierci w grach, że niektórzy odwrócą wzrok [WIDEO]

Ekipa zagranicznego kanału PlayStation Access przygotowała nagranie, w którym zebrała jedne z najbardziej brutalnych śmierci z gier wideo. Wszystkie z wymienionych produkcji możecie zagrać na konsolach Sony, ale nie zabrakło też tytułów multiplatformowych.

Uwaga, poniższe wideo zawiera kilka poważnych spoilerów z wielu growych hitów. Nie zabrakło w poniższej składance takich produkcji jak The Last of Us Part II, Until Dawn oraz Heavy Rain. Jeżeli graliście w te gry lub nie przeszkadza Wam dowiedzenie się na temat kluczowych dla tych tytułów zwrotów akcji, śmiało możecie oglądać. Chyba tego nie muszę zaznaczać, ale większość zawartych w nagraniu scen jest niezwykle brutalna i często pełna krwi. Jeżeli nie lubicie takich widoków, także odradzam ten krótki seans.

Cóż, najpewniej śmierć z TLoU2 zrobi na wszystkim największe wrażenie. Nie tylko ze względu na to, że jest niezwykle tragiczną, ale także ze względu na to z jakimi fabularnymi okolicznościami jest związana. Bez wątpienia w powyższym zestawieniu nie brakuje też wyjątkowo ohydnych zabójstw. Opowiedziana historia przez ducha z Wiedźmin 3 lub potwór z Resident Evil Village na pewno do takich należą. Co ciekawe, PlayStation Access zdecydowało się do swojej listy wybrać właśnie produkcje, w których niekoniecznie same zgony są pokazane. Jak widać, grozę można budzić też np. przez opowiedzenie opowieści lub odsłuchanie jej z nagrania.

Założę się, że znacie dziesiątki jeszcze lepszych przykładów, gdy bohaterowie Waszych gier ginęli w naprawdę nieprzyjemny sposób. Zachęcam do pochwalenia się w komentarzach.

Na łamach naszego serwisu niejednokrotnie pisaliśmy o twórczości wspomnianego kanału. Może przegapiliście ostatnie nagranie z premierami ostatniego tygodnia? Znajdziecie je tutaj.