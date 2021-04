PlayStation 5 – gdzie kupić? Dzisiejsze oferty na konsolę od 2149 zł

Poniżej znajdziecie wszystkie oferty na konsolę PlayStation 5, jakie pojawiły się w elektromarketach.

Jak co dzień, obserwujemy wszystkie sklepy w Polsce (i nie tylko) oferujące konsolę PlayStation 5. nadal ciężko złowić sprzęt, ale nie jest to niemożliwe. Pamiętajcie, że wszystkie okazje na PS5 publikujemy również momentalnie w naszym dziale z promocjami.

PS5 – gdzie kupić? Ceny i oferty z 1 kwietnia 2021

Oferty z Neonet:

Oferty z Media Expert:

PS5 – zestaw dostępny w Media Expert

Media Expert proponuje zestaw PS5. Sklep dorzuca do konsoli drugi kontroler DualSense, a oprócz tego dostaniemy pudełkowe wydanie gry Nioh 2.

PlayStation 5 – ceny póki co nie zadowalają

Ceny PS5 są obecnie wyższe niż te, jakie sugeruje oficjalnie Sony. Największy problem w tym, że sklepy bardzo rzadko wrzucają do oferty konsolę bez żadnych dodatków. Zazwyczaj jesteśmy zasypywani zestawami z grami. Lepiej, kiedy do bundle sklep dorzuca abonament PS Plus czy doładowanie 100PLN do PlayStation Store.

Wersja z napędem została wyceniona w Polsce na 2299 złotych, a wersja Digital na 1849 złotych.

Sugerowanych cen PS5 raczej szybko jeszcze nie zobaczymy, ponieważ dostępność sprzętu jest bardzo mała i tak może pozostać niestety jeszcze przez kilka miesięcy.

Na koniec dodamy, że PS5 to konsola nowej generacji od Sony. Przypominam, że kto nie miał wcześniej styczności ze sprzętem PlayStation i kupi abonament PS Plus, może w ramach subskrypcji ograć sporo hitów z PS4. Zatem to dobra opcja na początek.

Zestawienie gier dostępnych w momencie startu usługi PlayStation Plus Collection:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil VII

Oferta PlayStation Plus Collection bez wątpienia będzie stale poszerzać się o kolejne tytuły.

