PlayStation 5 – cena. Wszystkie oferty dnia, zestawy od 2859 zł

Gdzie kupić PlayStation 5? Postanowiliśmy zbierać wszystkie dostępne oferty dotyczące konsoli w jednym miejscu.

PS5 z grami lub bez, wersja Digital i z czytnikiem płyt – takich ofert pojawia się w ostatnich dniach coraz więcej i zawsze Wam je serwujemy w naszym dziale z promocjami.

Kto jednak chce mieć podane wszystko na jednej wielkiej tacy, właśnie trzyma ją w rękach. Jak tylko pojawią się jakiekolwiek oferty na PS5, będziemy poniżej aktualizować wpis dodając nowe. Liczymy na to, że będzie ich dzisiaj sporo, lecz oczywiście trzeba czekać co dzień przyniesie.

Gdzie kupić PS5? Ceny i oferty z 31 marca 2021

Oferty z Media Expert:

PlayStation 5 w zestawie czy „golas”?

Ceny PlayStation 5, można powiedzieć, są jakie są. Nie zawsze atrakcyjne i takie, jakie Sony podawało jeszcze przed premierą sprzętu.

Wersja z napędem została wyceniona w Polsce na 2299 złotych, a wersja Digital na 1849 złotych. Praktyka wygląda jednak inaczej i nawet elektromarkety lubią robić grube przebitki. Zazwyczaj jesteśmy skazani na kupno PS5 w zestawie z grami. Lepiej, kiedy do bundle sklep dorzuca abonament PS Plus czy doładowanie 100PLN do PlayStation Store.

Jednak nie ma co marzyć póki co, że kupimy PlayStation 5 w sugerowanych cenach. Dostępność sprzętu jest bardzo mała i tak może pozostać niestety jeszcze przez kilka miesięcy…

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.