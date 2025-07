Oto PlayStation 2 jako poduszka. Serio…

Wyobraź sobie, że zasypiasz przytulony do PlayStation 2. Nie do wspomnień o niej, nie do pudełka po niej – ale do wielkiej, miękkiej wersji samej konsoli. Brzmi absurdalnie? Być może. Ale Banpresto – oddział Bandai Namco odpowiedzialny za gadżety – uznał, że to świetny pomysł. I… miał rację. „PS2 Super Big Plush” to nowy produkt, który jest dokładnie tym, co mówi nazwa: gigantycznym, 40-centymetrowym pluszakiem wzorowanym na klasycznej konsoli Sony. Choć nie odpalisz na nim Tekkena 5, to możesz spokojnie wtulić się w jego kultowy kształt i wrócić myślami do czasów, gdy memory card była najcenniejszą rzeczą w domu.

Poduszko-konsola kosztuje 30 dolarów i na razie można ją zamówić w przedsprzedaży tylko przez amerykański sklep BigBadToyStore. Oficjalna premiera planowana jest na grudzień 2025 – więc jeśli chcesz sprawić prezent sobie (albo komuś, kto w dzieciństwie znał każdy piksel w Need for Speed: Underground 2), warto się pospieszyć. Chociaż nie pojawiła się jeszcze żadna wzmianka na temat tego pluszaka na oficjalnych kanałach Sony, fakt, że stoi za nim Banpresto, sugeruje, że gadżet powstał z błogosławieństwem PlayStation. I szczerze? To ma sens. PS2 nie tylko jest najlepiej sprzedającą się konsolą wszech czasów, ale też jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizualnie. Jej geometryczny, lekko industrialny design w pluszowej wersji wygląda zaskakująco… przytulnie.

Pre-Order: PlayStation 2 Plush $29.99 via Big Bad Toy Store. https://t.co/O4Jlhj9ClZ pic.twitter.com/js6qYVE2j5 — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) June 24, 2025

Czy inne konsole dostaną podobne traktowanie? Może. Ale póki co to PS2 święci trium

Źródło: pushsquare.com