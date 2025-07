Plastelinowy DOOM to czyste złoto. Najlepsze, co dziś zobaczysz

Zamiast fotorealistycznej grafiki jest plastelina. Zamiast silnika id Tech natomiast, ręczna animacja klatka po klatce. Twórca Lee Hardcastle stworzył coś, co rozczuli każdego fana DOOM: niesamowitą podróż przez całą historię serii. To nie jest po prostu fanowski film. To miłość do Dooma w najczystszej postaci.

Od pierwszych pikseli po Doom: The Dark Ages, oto plastelinowy hołd

Jeśli Doom był częścią twojego dzieciństwa (albo dorosłości), przygotuj się na potężną dawkę nostalgii. Brytyjski animator Lee Hardcastle opublikował wyjątkową animację poklatkową, w której przechodzi przez wszystkie główne części serii , od kultowego Dooma z 1993 roku, przez Doom Eternal, aż po najnowszy Doom: The Dark Ages. Całość wykonana z plasteliny i poruszona ręką pasjonata, który zna i kocha tę serię jak mało kto.

To, co najbardziej zachwyca, to dbałość o szczegóły. W segmencie Doom: The Dark Ages zobaczymy charakterystyczną tarczę i miecze z najnowszej odsłony. Doom Eternal? Oczywiście, że pojawia się tam potężny miecz i dynamiczna walka z demonami. Klasyczny Doom? Jest nawet królik z zakończenia jedynki! Wszystko ożywione w plastelinowej formie, która, paradoksalnie, oddaje ducha serii lepiej niż niejedna gra AAA.

W dobie coraz bardziej realistycznej grafiki, taki projekt przypomina, że gry to przede wszystkim emocje, styl i pasja. Hardcastle nie pierwszy raz tworzy coś unikalnego, ale ten film to jego najwyższy poziom. Jest brutalnie, zabawnie, absurdalnie i z ogromnym szacunkiem do materiału źródłowego. To nie tylko animacja, to fanowski list miłosny do serii, która zdefiniowała gatunek.

Warto dodać, że Doom jako marka przechodzi właśnie kolejny etap ewolucji. Doom: The Dark Ages robi wrażenie techniczne. Świetna optymalizacja, hordy przeciwników, nowoczesne technologie graficzne, ale nie każdemu odpowiada nowy kierunek walki. I właśnie dlatego ten plastelinowy tribute jest tak ważny: przypomina, że prawdziwy Doom nie musi mieć najnowszego ray tracingu, by wbijał w fotel. Wystarczy pasja, wyobraźnia i garść kolorowej plasteliny.

