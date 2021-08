Pięć gier do odebrania za darmo. Przygodówka, RPG-i i strategie

Ostatnio w internecie pojawiło się kilka ciekawych darmoszek. Prezentujemy je poniżej wraz z potrzebnymi linkami.

Aktualnie można odebrać bez opłat kilka interesujących klasyków. Pierwszy z nich – przygodówka Still Life 2 – jest dostępny w serwisie IndieGala.com, natomiast kolejne – Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus i Syndicate Wars – na GOG.com.

Tydzień temu informowaliśmy, że IndieGala.com rozdaje pierwszą część Still Life. Teraz serwis oferuje także i drugą. W sequelu ponownie wcielamy się w postać detektyw Victorii McPherson, która po ukończeniu śledztwa z pierwszej części trafia do Maine, by pracować nad nową sprawą. Aby odebrać tytuł, wystarczy zalogować się na swoje konto, kliknąć tutaj i poszukać na dole odpowiedniego przycisku.

Gry od GOG-a będą dostępne za darmo do 3 września; później wrócą do swojej starej ceny. Pierwszą z darmoszek oferowanych na polskiej platformie jest dwupak Ultima Underworld, zawierający pierwszą i drugą odsłonę RPG-a. W tytule wcielamy się w postać szlachetnego wojownika, który ma za zadanie ocalić swojego zwierzchnika i kraj przed złymi siłami. Aby dopisać zestaw do swojego konta, należy wejść na jego stronę na GOG-u.

Natomiast Syndicate Plus to połączenie gry akcji i strategii w cyberpunkowych realiach. Klasyk jest dostępny tutaj. Stajemy na czele niewielkiego syndykatu cyborgów i próbujemy opanować świat. Tytuł miał premierę w 1993 i na tamte czasy był rewolucyjny. Zachwycał złożonością, oprawą audio-wideo i dopracowaniem AI.

Później – w 1996 – wyszło Syndicate Wars, czyli kontynuacja Syndicate, w której ponownie dowodzimy oddziałem cyberagentów i wykonujemy niebezpieczne misje w czasie wojny. Tę grę także pobierzecie ze strony na GOG-u.