Polskie studio People Can Fly wyda dwie duże produkcje do 2024 roku. Deweloperzy mają już daleko idące plany na przyszłość.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że polska gra Outriders doczeka się niemałego przesunięcia. Polskie studio People Can Fly zamierza dopracować swój projekt w każdym najdrobniejszym aspekcie i dostarczyć świetną grę.

PCF to już dość uznany na świecie zespół, który ma na swoim koncie takie hity jak Bulletstorm, Gears of War: Judgment i Painkiller. Deweloperzy stawiają na rozwój i w związku z wejściem firmy na giełdę, podzielono się planami na najbliższe lata.

Outriders zadebiutuje zgodnie z planem, ale People Can Fly pracują nad dwiema innymi, wysokobudżetowymi produkcjami. Ich premiera ma nastąpić przed końcem 2024 roku.

Pierwszy z nich, nazwany tymczasowo Project Gemini, zostanie wydany przez Square Enix. O grze nie wiadomo nic ponad to, że powstaje. Możemy się tylko domyślać jakiego typu będzie to produkcja, ale raczej stawiałbym na zupełnie nową markę, a nie powrót do uniwersum Bulletstorm lub Painkiller.

Druga gra, określana mianem Project Dagger, jest już nieco mniej tajemnicza. Tym razem za jej wydanie odpowiedzialne będzie Take-Two Interactive, które jest dystrybutorem takich gier jak seria Grand Theft Auto, Borderlands, Mafia czy Bioshock. Project Dagger ma być grą akcji z elementami RPG.

Plany są więc ambitne i jestem szalenie ciekaw tego, co PCF szykują. Warszawskie studio dostarczyło do tej pory sporo naprawdę dobrych gier.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.