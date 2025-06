Nowa gra kooperacyjna podbija Steam. Ponad milion kopii w 6 dni

Steam ma to do siebie, że jego katalog raz na jakiś czas powiększa się o grę, o której absolutnie nikt nie wiedział, po czym wystarczy zaledwie kilka dni, aby stała się prawdziwym hitem. I to właściwie znikąd. Tak było chociażby z Among Us, Vampire Survivors, czy też Balatro. Tym razem mowa o grze pod tytułem Peak, nowym indyku od studiów Landfall i Aggro Crab. W zaledwie sześć dni osiągnęła niesamowity sukces.

Nowy kooperacyjny hit podbija platformę Steam

Peak zadebiutowało 16 czerwca bieżącego roku i błyskawicznie wspięło się na szczyty list najchętniej ogrywanych tytułów, osiągając blisko 103 tysiące aktywnych graczy w szczytowym momencie. Czym właściwie jest Peak? To kooperacyjna gra wspinaczkowa dla maksymalnie czterech graczy.

Gracze przenoszą się na wyspę z proceduralnie generowanym terenem, wcielając się w zagubionych rozbitków. Oczywiście, musimy pracować w grupie, aby przetrwać. Zarządzamy wyczerpującym się tlenem, poszukujemy zasobów i wspólnie podejmujemy się kolejnych wyzwań. Ciekawym dodatkiem jest na pewno oparty na odległości czat głosowy, który może w niektórych sytuacjach utrudniać komunikację.

Zgodnie z danymi serwisu SteamDB, w chwili przygotowywania wiadomości aktualny rekord wynosi nieco prawie 103 tysiące graczy bawiących się w grze jednocześnie. Do błyskawicznego sukcesu przyczyniła się głównie niska cena, a także rosnąca popularność na platformie streamingowej Twitch. PEAK możecie aktualnie zakupić w standardowej cenie wynoszącej 24,99 zł.

