PC potwór za 90 tys. złotych. 4 osoby musiały go nieść po schodach

Firma Aftershock przygotowała komputer z najmocniejszych dostępnych podzespołów na rynku. Oto efekt.

Australijska firma Aftershock pochwaliła się realizacją nietypowego zlecenia. Otóż jeden z graczy chciał, aby stworzyli dla niego komputer o wartości 30 tys. dolarów australijskich, co daje ogromną kwotę około 89 tys. złotych. Na pokładzie znalazły się między innymi procesor AMD Threadripper 3990X oraz dwie karty graficzne GeForce RTX 3090. Samo chłodzenie wodne waży aż 6 kg, przez co jak podaje Aftershock, aż 4 osoby musiały nieść sprzęt po schodach.

Wróćmy jednak do podzespołów, tego niezwykłego PC do gier. Za jedną sztukę wspomnianej karty od NVIDII, trzeba dzisiaj zapłacić od 13 do nawet 20 tys. złotych. Co interesujące, niewiele mniej, bo aż od 10 tys. do 19 tys. złotych potrafi kosztować procesor od AMD.

Wymieniona w zestawie płyta główna od Asusa to wydatek około 5 tys. złotych, za 128 GB RAM zapłacimy mniej więcej 3-4 tys. złotych. Z kolei jeden z wymienionych dysków Gigabyte Aorus Gen4 2TB osiąga cenę 1600 zł. W zestawie mamy aż dwa. Nawet cena zasilacza Corsair AX1600i 1600W potrafi przysporzyć bólu głowy. Model Corsair AX1600i 1600W kosztuje 2299 zł.

Jak nietrudno policzyć, koszt wymienionych części to od około 50 tys. do 70 tys. złotych. A przecież to nie wszystkie elementy tego PC do gier.

Najmocniejszy PC do gier na rynku? Tak wygląda specyfikacja komputera za prawie 90 tys. złotych:

Procesor: AMD Threadripper 3990X;

AMD Threadripper 3990X; Płyta główna: Asus ROG Zenith II Extreme Alpha;

Asus ROG Zenith II Extreme Alpha; Karta graficzna: 2x Asus ROG Strix RTX 3090;

2x Asus ROG Strix RTX 3090; Pamięć RAM: G.Skill TridentZ Neo 128 GB (8 modułów);

G.Skill TridentZ Neo 128 GB (8 modułów); Pamięć SSD: Gigabyte Aorus Gen4 2x 2TB;

Gigabyte Aorus Gen4 2x 2TB; Zasilacz: Corsair AX1600i 1600W.











Całość została zamknięta w obudowie Corsair Obsidian 1000D za około 3 tys. złotych. Chłodzeniem zajmuje się zestaw EK-Quantum Reflection, który zawiera trzy pompy, 18 wentylatorów, dwa przepływomierze oraz mierniki temperatury. Do tego rzecz jasna ozdobne podświetlenie RGB, a także 7-calowy ekran LCD, który pokazuje aktualne osiągi sprzętu, temperaturę i zapewne sporo innych informacji.

Co interesujące, posiadacz tego wyjątkowego PC, zabezpieczył go w pokoju, do którego można się dostać jedynie poprzez otwarcie za pomocą bio-skanera i klamki z czytnikiem odcisków.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.