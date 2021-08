Darmowy weekend z kultowym RPG-iem! Zagrajcie w Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition

Na Steamie trwa właśnie bezpłatny weekend z Edycją Rozszerzoną Pathfinder: Kingmaker. Dodatkowo tytuł jest dostępny w dużej promocji.

Zbliża się premiera Pathfinder: Wrath of the Righteus. Produkcja pojawi się w sklepach już 2 września. Wtedy do świata fantasy trafią zarówno pecetowcy, jak i posiadacze konsol. Twórcy z Owlcat Games postanowili przypomnieć graczom o tytule z 2018, dając im możliwość czasowego przetestowania Edycji Rozszerzonej Kingmakera za darmo.

Free trial udostępniono na Steamie. Standardowo wchodzimy na stronę tytułu na platformie Valve i klikamy zielony przycisk Zagraj. W momencie pisania tego newsa mamy na to 1 dzień i 8 godzin. Dodatkowo jest teraz duża promocja na RPG-a. Jeśli testowanie podczas darmowego weekendu spełni wasze oczekiwania, to do końca sierpnia możecie zakupić Kingmakera za 36 złotych. To 50-procentowy rabat – normalnie gra kosztuje 72 złotych.

Pathfinder: Kingmaker to osadzona w świecie fantasy produkcja, w której stajemy na czele drużyny i budujemy królestwo, broniąc je przed przeciwnikami i różnej maści istotami magicznymi. Po drodze rozwijamy postaci w zależności od upodobania. Przy tworzeniu gry Owlcat Games współpracowało z weteranem branży Chrisem Avellone’em. Projektant maczał palce w największych klasykach gatunku, takich jak Fallouty czy Planescape Torment.