Król darmowych gier hack’n’slash powrócił. Po drodze pobił nawet własnego następcę

Piątek był bardzo ważnym dniem dla graczy Path of Exile. Wystartowała bowiem nowa liga, która przyciągnęła do siebie finalnie masę osób.

Mimo że Path of Exile 2 jest aktualnie świeżym rozdziałem w historii serii studia Grinding Gear Games, to właśnie pierwsza odsłona cyklu znów zyskuje na popularności. Wszystko dzięki premierze naprawdę długo wyczekiwanej aktualizacji z numerem 3.26 pod tytułem Secrets of the Atlas.

Nowy dodatek Path of Exile przyciągnął ponad 150 tysięcy graczy

Grinding Gear Games postanowiło rozpocząć świętowanie 12-lecia z przytupem. Secrets of the Atlas to najnowszy dodatek do ich popularnego dzieła. Po premierze aktualizacji gra osiągnęła naprawdę imponujący wynik. Wyniósł on 179,556 graczy, którzy właśnie w piątek postanowili rozpocząć od nowa znaną im dobrze przygodę, aby sprawdzić nowości. W chwili przygotowywania tej wiadomości rekord ustanowiony w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin wynosi nieco ponad 150 tysięcy osób. Pierwsza część znacznie przebiła dwójkę, które w tym samym czasie zgromadziło nieco ponad 21 800 graczy.

Aktualizacja 3.26 wprowadziła szereg zmian i nowości, w tym ligę wyzwań Mercenaries. Składa się ona z 40 wyzwań podstawowych i 8 wersji Ruthless. Do gry dodano także nowy system mapowania Atlasu, usprawnienia w progresji, nowych bossów typu pinnacle, balans umiejętności oraz długo oczekiwane ulepszenia jakości rozgrywki. Wśród nich znalazła się możliwość pauzowania gry. Działa także w trybie online, pod warunkiem że wszyscy gracze wyrażą na to zgodę, jeśli grają w grupie.

Wzrost liczby graczy, w dodatku tak duży, świadczy o tym, że mimo obecności kontynuacji na rynku, pierwowzór wciąż może pochwalić się lojalną społecznością. Reżyser gry, Mark Roberts, przyznał w wywiadzie dla serwisu PCGamesN, że obie gry zaczęły się znacznie różnić i mogą trafiać do innych typów odbiorców. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsza odsłona wciąż ma sporo do zaoferowania.

Źródło: GameRant