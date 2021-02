Pacific Rim: The Black na Netflix. Zwiastun animowanego serialu zawitał do sieci

Pacific Rim: The Black to serial animowany, który obejrzycie na Netflix. Do sieci trafił zwiastun produkcji.

Pacific Rim: The Black będzie kontynuował wydarzania znane z pełnometrażowego filmu Pacific Rim. Australia zostaje zaatakowana przez Kaiju, rasę genetycznie zmodfikowanych kreatur. W wyniku tego cały kontynent musi zostać ewakuowany. Uwaga zostanie skupiona na rodzeństwie. Protagoniści Taylor i Hayley próbują odnaleźć zaginionych rodziców. Jedyną nadzieją staje się dla nich okiełznanie Jagera (bojowego robota), by przy jego pomocy przetrwać konfrontację z monstrami.

Za projekt odpowiadać będą: Craig Kyle, Greg Johnson i wytwórnia Legendary. Animację przygotowało z kolei studio Polygon Pictures, które możecie kojarzyć z pracy nad takimi projektami jak: Godzilla: The Planet Eater, Human Lost czy Blame! Premiera widowiska została zaplanowana na dzień 4 marca 2021 roku.

Pacific Rim to widowisko osadzone w fantastycznonaukowym uniwersum. W wyniku otwarcia międzywymiarowej szczeliny (wyłomu), w Ameryce pojawiają się gargantuicznych rozmiarów monstra. Chcą one zrównać z ziemią miasta jakie pojawią się na ich drodze. Specjalne mechaniczne jednostki bojowe zmuszone są interweniować.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.