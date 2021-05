Po 15 latach znika jeden z największych magazynów o grach

Wydawca Official PlayStation Magazine UK właśnie zakończył produkcję znanego magazynu. Tym samym kończy się era oficjalnych magazynów o grach.

Future Publishing podało, że OPM (Official PlayStation Magazine UK) już nie będzie się ukazywać. To oficjalna informacja, która została przekazana prenumeratorom. Wydawca magazynu podał również, że prawdopodobnie magazyn pozostanie na rynku, ale pod nazwą Play. To może sugerować, że Future jak i Sony, nie dogadały się w kwestii praw do licencji i nazwy magazynu. Sam wydawca nie podaje dokładnie powodu, dlaczego Official PlayStation Magazine UK znika z rynku. Nie jest też jasne, czy po ewentualnej zmianie nazwy, formuła i tematyka miesięcznika zostanie niezmieniona.

Jeśli faktycznie magazyn wróci pod nową nazwą, jest też spora szansa że dotychczasowy zespół redakcyjny, utrzyma swoje zatrudnienie. To z pewnością dobra informacja dla zdolnej ekipy.

Pierwszy numer OPM ukazał się tak naprawdę w listopadzie 1995 roku, czyli w momencie premiery pierwszego PlayStation. Później jednak magazyn wycofano w 2004 roku. Powrócił do sprzedaży po dwóch latach, czyli w 2006 roku. Czy jest szansa, że po raz trzeci się odrodzi? Być może, ale wiele wskazuje na to, że pod inną nazwą.

Jeśli chodzi o tego rodzaju oficjalne magazyny o grach, to własnie kończy się pewna epoka. Official PlayStation Magazine UK był bowiem ostatnim tego rodzaju miesięcznikiem. Official Nintendo Magazine zamknięto w 2012 roku, a Official Xbox Magazine w 2020 roku. Wszystkie były tworzone przez Future Publishing. Wydawca ten jest również właścicielem takim portali oraz magazynów jak GamesRadar, PC Gamer, Retro Gamer czy EDGE.

