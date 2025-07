Trump i „gruby nerd z klawiaturą na klacie”. Ta gra przebiła dno już na starcie

Off The Grid zadebiutowało na Steam, zrobiło furorę, po czym wylądowało na dnie. Chociaż według niektórych było tam już na początku.

Kilka dni temu informowaliśmy Was o premierze gry Off The Grid na platformie Steam. Jest to sieciowa strzelanka typu battle royale z perspektywą trzecioosobową, którą udostępniono w modelu free-to-play. Produkcja w przeszłości wywołała prawdziwą furorę na platformie Epic Games Store, a teraz zrobiła to w sklepie Valve. Jest tylko taki jeden mały, malutki problem. Gra studia Gunzilla Games łączy wspomniany klasyczny model live service z rynkiem NFT, działającym już poza klientem.

Off The Grid to nowy poziom żenady w grach

Jak więc nietrudno się domyślić, nie może z tego wyniknąć zbyt wiele dobrego. Ba, nie musieliśmy nawet długo czekać. W premierowej ofercie sklepu pojawiły się skórki inspirowane zarówno kontrowersyjnymi stereotypami, jak i jeszcze bardziej kontrowersyjną polityką. Zestaw kosmetyczny o nazwie PC Gamer to zarośnięty facet z wyraźną nadwagą, klawiaturą na klatce piersiowej, a także naklejką Can it run Crysis. Cena niewielka, bo 74 GUN (waluta premium, która jest także tokenem krypto).

Droższe są natomiast zestawy Blue oraz Red, które zawierają maski Donalda Trumpa i Kamali Harris. Pierwszy z nich ma napis Stop Woke, drugi – Legalize It. Ceny? Nawet 3600 GUN, czyli prawie 200 dolarów. Trzeba przy tym zaznaczyć, że gra oficjalnie omija ograniczenia klienta Steam dotyczące kryptowalut. Transakcje NFT odbywają się bowiem poza klientem.

Jak już wspomnieliśmy nieco wcześniej, Off The Grid wcześniej dostępne było we wczesnym dostępie na Epic Games Store, a teraz próbuje podbić rynek Steam – choć pierwsze recenzje graczy są mieszane. Społeczność skarży się na słabą optymalizację, niski poziom graczy, boty, a także, no, ogólnie na cały kryptowalutowy śmietnik. Tytuł wywołuje skrajne emocje – ale chyba o to właśnie chodziło.

Źródło: PCGamer