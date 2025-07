OD od Kojimy bez Xboxa? | Newsy - PlanetaGracza

W sieci znowu zawrzało wokół najnowszego projektu Hideo Kojimy. Według nieoficjalnych doniesień, które pojawiły się na forum ResetEra, OD, psychologiczny horror zapowiedziany dla Xboxa, może właśnie stracić swojego wydawcę. Kojima Productions podobno nadal trzyma prawa do marki i… rozgląda się za nowym partnerem.

OD w świetle problemów Microsoftu

Informacja nie jest oficjalna, ale wypłynęła od dwóch użytkowników ResetEry, którzy wcześniej trafnie podawali kulisy zza kulis branży. Jeden z nich stwierdził, że „słyszy z różnych źródeł, że kontrakt wydawniczy z Microsoftem może być w rozsypce”. Drugi potwierdził, że „słyszy to samo od dłuższego czasu”. I choć nie ma żadnego potwierdzenia ze strony Kojimy czy Microsoftu, to czas przecieku idealnie zgrywa się z potężną falą zwolnień i anulowanych projektów w Xbox Game Studios.

Warto przypomnieć, że Microsoft kilka dni temu ogłosił spore redukcje w swoich zespołach deweloperskich. Zamknięto The Initiative, anulowano kilka niezapowiedzianych gier, a Perfect Dark wciąż tkwi w produkcyjnym piekle. W tym kontekście odejście Kojimy z jednego z projektów Xboxa brzmi niestety całkiem realistycznie, tym bardziej że OD to bardzo eksperymentalna gra z pogranicza horroru, filmu interaktywnego i psychologicznego doświadczenia. Do tego tworzona z myślą o rozwoju rozwiązań w chmurze Microsoftu.

OD zostało zapowiedziane podczas gali The Game Awards w 2023 roku. Kojima zapowiadał projekt jako coś zupełnie nowego, realizowanego przy współpracy z Jordanem Peele’em. Gra miała wykorzystywać moc chmury Microsoftu, co dodatkowo podkreślało jej powiązania z Xboxem. Ale jeśli obecne plotki się potwierdzą, OD może całkowicie zmienić kierunek, a nawet platformę docelową.

Na razie nie ma co wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale warto obserwować sytuację. Kojima nie zwykł trzymać się jednego wydawcy na zawsze, a jeśli projekt jest już w zaawansowanej fazie, zapewne znajdzie nowego partnera. Pytanie tylko, czy dalej będzie to gra robiona pod Xboxa, czy może… PlayStation znowu wchodzi do gry?

Źródło: Reddit