Nowości na PS5 i PS4 – oto premiery na ten tydzień

W tym tygodniu nowości na PS5 i PS4 nie ma zbyt wielu, ale nie umniejsza to ich jakości. Oto gry, które już niedługo ograją fani PlayStation.

Końcówka kwietnia jest całkiem intensywna dla fanów PlayStation. Zbliżamy się powoli do końca premierowej posuchy i Sony przedstawiło nowości na PS5 i PS4. Nie ma ich zbyt wielu, ale są to dobrze rokujące tytuły.

Po pierwsze, może nie nowość, ale port, na który czekało wiele osób. Dziś, 28 kwietnia, Genshin Impact trafi na PlayStation 5. Produkcja ta dość szybko zebrała sporą popularność i do teraz na serwerach gości bardzo wielu graczy. Jeśli odpowiada Wam taki typ rozgrywki i nie macie w co grać na swoim PS5, warto się z nią zapoznać.

Drugi tytuł ucieszy fanów horroru, którzy mają gogle PS VR. Layers of Fear VR trafi na PlayStation 29 kwietnia i jest to horror, który z pewnością wystraszy niejednego gracza, choć dla niektórych osób może mieć zbyt wolne tempo rozgrywki.

Również 29 kwietnia, tinyBuild wrzuci na PlayStation swój kooperacyjny horror Secret Neighbor. Jeśli graliście w Hello Neighbor, poczujecie się jak w domu, bowiem jest to spin-off serii z przerażającym sąsiadem w roli głównej.

Ostatnią premierą tego tygodnia jest Returnal, które debiutuje 30 kwietnia. Wkrótce będziecie mogli przeczytać naszą recenzję, a do tego czasu zapraszam do lektury pierwszych wrażeń. Tytuł Housemarque to gra, którą zdecydowanie warto mieć na oku.

Poniżej znajdziecie materiał PlayStation prezentujący premiery z tego tygodnia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.