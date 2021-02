Nowe Silent Hill nie od Konami? Firma komentuje plotki

Wygląda na to, że jeśli nowe Silent Hill faktycznie powstaje, to Konami nie macza w nim palców. Firma skomentowała niedawne plotki na temat gry.

Marka Silent Hill już od kilku lat jest całkowicie nieobecna na rynku. Znani bohaterowie co jakiś czas pojawiają się w ramach kolaboracji w innych produkcjach, ale o pełnoprawnej odsłonie serii póki co nie wiemy nic oficjalnego.

Jakiś czas temu zrobiło się jednak bardzo ciekawie. Kompozytor muzyki do większości gier z serii Silent Hill – Akira Yamaoka – udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że pracuje nad projektem, o którym wiele osób chciało usłyzeć.

Już wtedy zaczęto spekulować, że chodzi właśnie o nowe Silent Hill. Sprawa dość szybko nabrała tempa i sam wywiad został usunięty na prośbę bliżej nieokreślonej firmy lub osoby. Gracze myśleli, że to Konami poprosiło o usunięcie rozmowy w celu utrzymania projektu w tajemnicy, ale sytuacja właśnie stała się jeszcze bardziej tajemnicza.

Konami skontaktowało się z VideoGamesChronicle i poinformowało, że to nie oni odpowiadają za usunięcie wywiadu.

W praktyce może oznaczać to trzy rzeczy. Pierwszą i najmniej prawdopodobną teorią jest to, że Konami skłamało i chciało po prostu zatuszować fakt, że słynna marka wraca do życia.

Drugim, bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest to, że Yamaoce nie chodziło o nową odsłonę Silent Hill, a zupełnie inny projekt. Nie pokrywałoby się to jednak z faktem, że Akira mówił o grze, na którą rzekomo czeka wiele osób, wszak kompozytor nie pracował nad żadną inną marką, której powrót byłby tak oczekiwany.

Najciekawszym wyjaśnieniem zamieszania może być jednak odniesienie się do plotek z zeszłego roku. Insiderzy twierdzili wówczas, że za grę nie odpowiada Konami, a prawa do marketingu nowego Silent Hilla posiada Sony. Oznaczałoby to, że to właśnie producent PlayStation mógł poprosić o usunięcie wywiadu.

Póki co są to jednak tylko spekulacje. Nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić kto odpowiada za usunięcie wywiadu i zapewne sam autor został poproszony o nieujawnianie nazwy firmy, która się z nim skontaktowała. Na ujawnienie nowego projektu współtworzonego przez Akirę Yamaokę musimy poczekać do lata bieżącego roku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.