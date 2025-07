Nowe PSP? Nie, to Nintendo udające PlayStation

Niby Nintendo, a jednak uruchamia gry z PlayStation

Nintendo DS to konsola, która wielu z nas towarzyszyła w szkolnym plecaku, na wakacjach czy w łóżku przed snem. Choć od jej premiery minęło już ponad 20 lat, okazuje się, że z pomocą kilku sprytnych sztuczek wciąż można tchnąć w nią nowe życie. Youtuberka i entuzjastka retro-hackingu f4mi udowadnia, że stary DS może więcej niż myślicie. W jej rękach stał się przenośnym emulatorem… pierwszego PlayStation.

W swoim filmie f4mi prowadzi widzów przez historię modowania DS-a Od złamania jego zabezpieczeń już w 2006 roku, przez rozwój tzw. flash cartów, aż po kulminacyjny moment: pojawienie się kartridża DSTWO. To właśnie on, dzięki wbudowanemu procesorowi MIPS, pozwolił na uruchamianie starszych konsol i klasyków DOS-a. Ale prawdziwą wisienką na torcie była możliwość zainstalowania na nim systemu Linux… a potem – emulatora PS1. Tak oto mała konsolka od Nintendo zagrała w gry z obozu Sony.

Oczywiście, nie wszystko działa perfekcyjnie. Jak podkreśla f4mi, SDK łączące procesor MIPS z oryginalnym chipem DS-a to bardziej prowizorka niż profesjonalne narzędzie. Gry potrafią przycinać, emulator bywa kapryśny, a stabilność? Cóż, entuzjaści wiedzą, że to część uroku. Ale jeśli masz w sobie choć odrobinę technicznej ciekawości, satysfakcja z odpalenia Castlevanii czy Final Fantasy na sprzęcie, który do tego nigdy nie był zaprojektowany, jest nie do przecenienia.

Łapcie filmik pokazujący, jak to działa:

DS może już dawno przegrał walkę z nowoczesnymi Switchami, ale dzięki takim ludziom jak f4mi pokazuje, że stara szkoła wciąż ma się dobrze. To nie tylko powrót do gier, ale i powrót do radości kombinowania, majsterkowania i wyciskania ostatnich soków ze sprzętu, który dla wielu był początkiem growej przygody. I choć Sony i Nintendo to od zawsze konkurenci, tutaj – w dłoniach moddera – współpracują. Przynajmniej na chwilę.

Źródło: hackster.io