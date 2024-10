Tak wygląda GTA nowej generacji. Grafika, o jakiej nawet nie marzyliśmy

Jak będzie wyglądało GTA w przyszłości? I to takiej całkiem odległej – nie na PS5 Pro, nie na “szóstce”, lecz na PlayStation 7 – czy jesteśmy w stanie to przewidzieć? W sieci pojawił się filmik koncepcyjny przedstawiający odsłonę Grand Theft Auto: San Andreas wzbogacone o moc sztucznej inteligencji. Wygląda to cudownie.