Nowe gry za darmo na Steam. Coś dla fanów metroidvanii i platformówek

Oto nowe premiery free to play, które pojawiły się niedawno na Steam, a mogliście je pominąć. Dokładamy je do wielu innych tytułów, za które nie musicie płacić, a które polecamy Wam codziennie w naszej sekcji „gry za darmo„. Tym razem mamy dla Was dwa mniejsze tytuły, lecz całkiem urocze, no i… darmowe. Można zatem je pobrać, a jak się nie spodobają, nic nie tracicie.

Gry za darmo na Steam. Co nowego?

Wiele osób przechodzi obok takich tytułów obojętnie, albo w ogóle nie wie o ich istnieniu. Czasem takie nieznane darmowe gry okazują się niezłymi perełkami, jak opisywany dzisiaj horror The Children of Clay zbierający wyśmienite oceny. Poniżej możecie zaopatrzyć się w nawet fajne tytuły, z których pierwszy zaprowadzi nas do krainy snu, a drugi pozwoli wcielić się w mroczną elficę szukającą zemsty.

Slumbering Feline – pobierz grę za darmo na Steam

– pobierz grę za darmo na Steam Bloodline – pobierz grę za darmo na Steam

Zacznijmy od Slumbering Feline, które jest platformówką dla jednego gracza. Wcielamy się w Momo, która budzi się w dziwnym lesie wyposażona w dziwny skaner. Jak się szybko okazuje, używamy go do likwidacji wrogów, a ponury las jest naszym snem, z którego musimy uciec. Choć to mała produkcja na pół godzinki, wygląda całkiem uroczo i można przy niej miło spędzić czas.

Fani gier typu metroidvania mogą natomiast sięgnąć po Bloodline, gdzie wcielamy się w mroczną elficę Belphorę. Musimy pomścić śmierć ojca, którego pokonały Siły Światła. Jako jedyna ocalała w ponurym zamczysku, będziemy walczyć oraz zbierać różne przedmioty ulepszające nasz miecz i ekwipunek. Musimy przejść przez ciemny Las Mroku Księżyca i na końcu pokonać potężnego strażnika.

Źródło: Steam