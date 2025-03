Nowe gry za darmo na Steam. 5 ciekawych tytułów

Przychodzimy do Was z kolejnymi grami za darmo. Wczoraj pisaliśmy o Hopeguard, czyli trzecioosobowej grze fantasy, w której naszym zadaniem jest wyeliminować Królową Smoków. Dzisiaj natomiast mamy dla Was aż pięć nowych tytułów, które zadebiutowały na platformie Steam. Poniżej znajdziecie szczegóły!

Gry za darmo na Steam. 5 nowych tytułów do sprawdzenia

Warto sprawdzić The August Before: Chapter One, czyli pierwszy rozdział „medytacyjnej łamigłówki narracyjnej 3D”, która opowiada o… sprzątaniu, porządkowaniu i pakowaniu całego swojego życia przed przeprowadzką. W tym rozdziale możemy zapoznać się z początkowymi fragmentami historii, zapoznając się ze swoim pokojem oraz ludźmi w swoim życiu. Ciekawie prezentuje się także Figure it Out!, czyli, jak czytamy w bardzo lakonicznym opisie: „Gra logiczna z okiem. I to za darmo. Gra, nie oko.” Jest to gra logiczna i dedukcyjna, w której naszym zadaniem jest przenieść serię cyfr z jednego punktu do drugiego. Deweloperzy podają również, że gra stanowi około 2 lub 3-godzinne doświadczenie.

Oprócz tego mamy jeszcze Little Luna, czyli puzzle-platformera, a także Backrooms: 5 Missing Wanderers. Druga produkcja to horror inspirowany tytułowymi backroomsami, w którym gracz wciela się w pracownika MEG. Zostaliśmy wybrani do misji, aby znaleźć 5 wędrowców zagubionych w głębi zaplecza. Mamy okazję zbadać tutaj cztery różne poziomy. I na końcu jest Scrapped, czyli relaksująca produkcja, w której wcielamy się w artystę (a konkretniej pracownika na stanowisku Art Generator.

