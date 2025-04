Ta nowa gra za darmo kradnie serca. Jest tajemnicza i wciągająca

Camilla – urokliwa gra za darmo na Steam

Camilla to gra wideo typu running simulation inspirowana klasycznym Pac-Manem, opowiadająca historię dziewczyny, która musi zmierzyć się ze swoimi lękami. Wcielając się w Camillę, gracz przemierza labiryntowe miasta i budynki, zbierając wymagane przedmioty, by przejść do kolejnego etapu. Każdy poziom ma określoną liczbę dóbr do zdobycia, a zadaniem gracza jest unikanie potworów i wykorzystywanie znajdowanych po drodze przedmiotów ułatwiających ucieczkę.

Gra składa się z trzech etapów, a ukończenie wszystkich pozwala odkryć finałowe zakończenie historii Camilli, która próbuje wyrwać się z nagle zmienionego, pełnego grozy świata i wrócić do swojej rodziny.

Tytuł możecie pobrać już teraz zupełnie bezpłatnie. Wystarczy wejść na platformę Steam:

Camilla oferuje około 20 minut rozgrywki, a w opcjach dostępne są ustawienia ekranu i dźwięku. Gra wspiera trzy wersje językowe: koreańską, angielską i japońską. Tła w grze zostały stworzone z wykorzystaniem technologii AI.

Źródło: Steam