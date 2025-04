Nowa cena napędu Blu-ray do PlayStation 5. Sony wprowadza kolejne zmiany

Sony ogłosiło znaczące zmiany cenowe dotyczące konsoli PlayStation 5 oraz usług abonamentowych PlayStation Plus. Od 14 kwietnia 2025 roku cena PS5 Digital Edition wzrosła w Europie z 449,99€ do 499,99€, co stanowi podwyżkę o około 11% . Jednocześnie, cena odłączanego napędu Blu-ray dla PS5 została obniżona z 119,99€ do 79,99 €. Póki co, zmiany ceny nie widać w Polsce, ale mamy nadzieję, że to kwestia czasu.

Podwyżki cen tłumaczone są przez Sony “trudnym otoczeniem ekonomicznym”, w tym wysoką inflacją i niestabilnymi kursami wymiany walut. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony graczy, którzy zauważają, że ceny konsol zamiast spadać z czasem, rosną.

Droższa subskrypcja PS Plus

Równocześnie, Sony ogłosiło podwyżki cen abonamentu PlayStation Plus we wszystkich trzech wariantach: Essential, Extra i Premium. Zmiany te obowiązują od 16 kwietnia 2025 roku w wielu krajach, w tym w Kanadzie, gdzie cena rocznego abonamentu Essential wzrosła z 94,99 CAD do 109,99 CAD.

aObniżka ceny napędu Blu-ray może być postrzegana jako próba złagodzenia negatywnego odbioru podwyżek cen konsol i abonamentów. Dla posiadaczy PS5 Digital Edition oznacza to możliwość rozszerzenia funkcjonalności konsoli o odtwarzanie fizycznych nośników w niższej cenie.