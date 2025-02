Fani serii Castlevania nie mają łatwo. Ostatnia duża odsłona kultowego cyklu, czyli Lords of Shadow 2, ukazała się na rynku jeszcze w 2014 roku. Od tego czasu gracze nie mieli okazji poznać jakiejkolwiek dużej odsłony serii. Wkrótce może się to jednak zmienić.

Castlevania powróci? Gra ma doczekać się zapowiedzi

Jeżeli mowa o grach z wampirami w roli głównej, to na myśl od razu przychodzi seria Castlevania. Przynajmniej tym starszym graczom, bo młodsi z was na pewno nie mieli zbyt wielu okazji do zapoznania się z cyklem. Ten od lat nie raczył nas nowymi odsłonami, powoli odchodząc w cień, zajmując jednak ważne miejsce w panetonie „tych klasycznych” serii, które przed laty zgromadziły oddanych fanów.

Na szczęście możliwe, że niedługo doczekamy się jej powrotu. W sieci pojawiła się plotka sugerująca nam powstanie nowej odsłony Castlevanii i to jako tytułu AAA – powrót zapowiada się zatem „na grubo” i bez żadnych ograniczeń. Jak podpowiada serwis Geekinout, Konami jest już w trakcie prac nad nową odsłoną cyklu, a jego zapowiedź miałaby mieć miejsce jeszcze w 2025 roku. Nie znamy jednak potencjalnej daty premiery, choć 2026 wydaje się być całkiem realnym terminem. O ile prace rzeczywiście trwają.

Wiemy, że MercurySteam (mające na koncie dwie odsłony Lords of Shadow) pracuje obecnie nad dwiema grami. Jedna z nich to RPG dla 505 Games – czy druga to właśnie Castlevania? Całkiem możliwe.

