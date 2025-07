Doceniona polska przygodówka w historycznie niskiej cenie na PS5. Tylko z PS Plus

Posiadacze aktywnej subskrypcji PS Plus mogą skorzystać ze znakomitej zniżki na polską przygodówkę Nobody Wants to Die.

W sklepie PlayStation Store wystartowała promocja na Nobody Wants to Die – klimatyczny thriller detektywistyczny osadzony w futurystycznym Nowym Jorku od polskiego studia Critical Hit Games. Produkcję w wersji na konsolę PlayStation 5 można teraz kupić w historycznie niskiej cenie, o ile posiada się aktywną subskrypcję PlayStation Plus.

Znakomita okazja dla subskrybentów PS Plus

Nobody Wants to Die przenosi gracza do roku 2329, gdzie śmierć przestała być nieunikniona. Świadomość można zaś przechowywać lub przenosić między ciałami. Głównym bohaterem jest James Karra, detektyw z Wydziału Śmiertelności, który podejmuje śledztwo w sprawie brutalnych morderstw wśród miejskich elit. Pomaga mu także policyjna łączniczka, Sara Kai.

Rozgrywka skupia się na eksploracji i dochodzeniu. Gracz bada miejsca zbrodni, rekonstruuje zdarzenia za pomocą technologii i poszukuje tropów w dystopijnym świecie. Wszystko dodatkowo utrudnia fakt, że moralność jest tutaj tak naprawdę luksusem. Fabularna narracja inspirowana klasyką kina noir łączy się tutaj z nowoczesną oprawą graficzną na silniku graficznym Unreal Engine 5.

Tytuł zadebiutował pierwotnie 17 lipca 2024 roku i zwrócił uwagę graczy fotorealistyczną grafiką, a także ciężkim, detektywistycznym klimatem. Obecna cena promocyjna dotyczy wersji cyfrowej na PS5 i będzie obowiązywać przez ograniczony czas. Warto z niej skorzystać, jeśli szuka się oryginalnej historii w cyberpunkowych klimatach.

Oferta jest ważna do 16 lipca do godziny 0:59, wyłącznie dla subskrybentów PlayStation Plus.

Źródło: PlayStation Store