Nintendo rozczarowuje. Breath of the Wild 2 i Bayonetta 3 to odległe tematy

Fani Nintendo będą musieli poczekać, zanim firma pokaże kolejne, duże tytuły ekskluzywne. Prezes Big N nie ma na ten moment nic do pokazania.

Switch to prawdziwy hit, który sprzedaje się wyśmienicie. Nintendo milczy jednak w sprawie hitów, które mogłyby jeszcze bardziej podbić sprzedaż sprzętu.

Bayonetta 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 i Metroid Prime 4 są wyczekiwane przez gigantyczne grono graczy, jednak póki co Big N milczy i nie ujawnia dodatkowych informacji o rzeczonych tytułach.

Doug Bowser – prezes Nintendo America – nie ma dobrych wieści. Producent na ten moment nie ma absolutnie nic nowego do pokazania.

Śledzicie Nintendo na tyle długo, by wiedzieć, że w miarę postępów w produkcji dowolnego tytułu uznajemy, że to odpowiedni moment i będziemy dzielić się ze społecznością tym, jak daleko jesteśmy w produkcji. W tym momencie nie mam jednak nic więcej, czym mógłbym się podzielić w kwestii tych gier. – komentuje Doug Bowser, prezes Nintendo America dla Polygon

To ogromne rozczarowanie i wiele wskazuje na to, że powyższe produkcje będą jeszcze przez dłuższy czas trzymane pod kluczem. O Bayonetta 3 wiadomo tylko tyle, że powstaje, Breath of the Wild 2 otrzymało już oficjalny zwiastun i od tamtej pory nic o nim nie wiadomo, a Metroid Prime 4 zdaje się rozwijać zgodnie z planem.

Być może kolejne szczegóły na temat nowych hitów na Switcha poznamy na najbliższych eventach producenta. Póki co możemy tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.